От этого продукта нужно отказаться всем россиянам после 40 лет

От этого продукта нужно отказаться всем россиянам после 40 лет
Creativ Studio Heinemann/www.globallookpress.com
Иначе можно приблизить смерть

После 40 лет россиянам необходимо свести к минимуму потребление соли, утверждает кардиолог Анастасия Фомичева.

Переизбыток соли приводит к задержке жидкости – оттуда и "растут" те самые утренние отеки. Особенно опасна соль при почечных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Этот продукт препятствует расщеплению собственных жиров – от этого мы набираем массу. Сосуды становятся рыхлыми, холестерин откладывается, и появляется атеросклеротическая бляшка. 

Эксперт советует пересмотреть полностью диету и не только ограничить себя в употреблении соли с простыми углеводами, но и включить в рацион больше растительной пищи, богатой содержанием клетчатки. В этом же возрасте, указывает специалист, важно питаться рыбой жирных сортов.  

Медик рекомендует регулярные занятия спортом – в особенности аэробные упражнения для здоровья сердца. В день на такие занятия необходимо тратить от тридцати до 60 минут. Выбирайте активность по душе: плавание, велосипед или ходьба. Регулярно гуляйте на свежем воздухе.

По возможности откажитесь от курения – либо сокращайте количество сигарет в день. Важно "выдыхать" в стрессовой ситуации и переключаться на иное занятие, чтобы отвлечься.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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