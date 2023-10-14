От этого продукта нужно отказаться всем россиянам после 40 лет

Иначе можно приблизить смерть

После 40 лет россиянам необходимо свести к минимуму потребление соли, утверждает кардиолог Анастасия Фомичева.

Переизбыток соли приводит к задержке жидкости – оттуда и "растут" те самые утренние отеки. Особенно опасна соль при почечных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Этот продукт препятствует расщеплению собственных жиров – от этого мы набираем массу. Сосуды становятся рыхлыми, холестерин откладывается, и появляется атеросклеротическая бляшка.

Эксперт советует пересмотреть полностью диету и не только ограничить себя в употреблении соли с простыми углеводами, но и включить в рацион больше растительной пищи, богатой содержанием клетчатки. В этом же возрасте, указывает специалист, важно питаться рыбой жирных сортов.

Медик рекомендует регулярные занятия спортом – в особенности аэробные упражнения для здоровья сердца. В день на такие занятия необходимо тратить от тридцати до 60 минут. Выбирайте активность по душе: плавание, велосипед или ходьба. Регулярно гуляйте на свежем воздухе.

По возможности откажитесь от курения – либо сокращайте количество сигарет в день. Важно "выдыхать" в стрессовой ситуации и переключаться на иное занятие, чтобы отвлечься.