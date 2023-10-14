Шелковистые и нежные: один копеечный продукт улучшит качество волос

Современным красоткам стоит обратить внимание на советы наших бабушек и мам

Пышная шевелюра – мечта любой представительницы прекрасного пола. Волосы являются естественным украшением женщины, поэтому дамы уделяют огромное внимание уходу за локонами. Наряду с профессиональной косметикой и дорогостоящими процедурами можно попробовать простой способ оздоровления волос.



Так, еще наши бабушки и мамы знали об отличных свойствах такого копеечного продукта, который есть на кухне любой хозяйки, как простая пищевая сода. Оказывается, она благотворно влияет на волосы, делает шевелюру пышной и шелковистой.



В первую очередь, на соду стоит обратить внимание девушкам, у которых волосы склонны к быстрому загрязнению. Сода помогает наладить работу кожного покрова и надолго сохраняет локоны чистыми и опрятными.



Кроме того, мытье волос содой обладает эффектом мягкого пиллинга, за счет которого снимаются ороговевшие частички кожи, такая процедура активизирует рост новых волос и способствует тому, что шевелюра становится более густой и здоровой.



Использовать соду очень просто. Достаточно добавить одну чайную ложку в шампунь перед мытьем головы. Заранее готовить состав не следует, так как сода растворится в шампуне и потеряет часть своих свойств.

