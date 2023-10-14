От каких продуктов появляется "апельсиновая корка"

Некоторые блюда лучше исключить из меню

Практически все до единой представительницы прекрасного пола проводят огромное количество времени в борьбе за идеальную фигуру. Девушки готовы сидеть на строгих диетах, проводить много часов в спортивных залах и использовать различные косметические средства. При этом пресловутая "апельсиновая корка" все равно может оставаться даже на стройных ножках.



Диетолог Ростислав Романов рассказал, какие популярные в нашей стране продукты приводят к появлению целлюлита и ухудшают внешний вид девушек. Как известно, из-за этой деликатной проблемы дамы неуверенно чувствуют себя на пляже, отказываются от коротких шортиков летом и теряют уверенность в собственной привлекательности.



Так, в первую очередь, нужно отказаться от быстрых перекусов. Бутерброды и сэндвичи не могут заменить полноценный прием пищи, однако весьма калорийны, что способствует образованию целлюлита. Излюбленный россиянами кофе снижает кровообращение в жировых тканях, что также приводит к образованию ненавистной "апельсиновой корки".



Важно выстроить правильный режим питания, выбирать полезные продукты, соблюдать водный баланс и не забывать про физическую активность. Тогда деликатная проблема будет решена.

