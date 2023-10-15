Некоторые виды мяса вызвают рак – этому больше подвержены мужчины

Нужно быть осторожнее с тем, что упротреблять

Специалисты утверждают, что правильное питание является залогом здоровья организма. И если перебарщивать с определенным типом продуктов, то риск заработать раковую опухоль только вырастает. Врачи утверждают, что некоторые виды мяса могут провоцировать развитие онкологии.

Медик Оксана Драпкина утверждает, что не стоит злоупотреблять переработанными мясными продуктами, поскольку они способны приводить к раку поджелудочной железы. Он считается одним из самых коварных среди онкологических недугов.

"Обычно его явные признаки появляются на самых поздних стадиях, когда шансы на выживание значительно снижаются", – заявила специалист.

Поэтому стоит органичивать себя колбасах, сосисках и ветчине. Еще болезнь часто появляется у тех, кто имеет ожирение, хронический панкреатит. И, как правило, этому больше подвержены мужчины.

Рранее врачи назвали неочевидный признак онкологии, который проявляется на ранних стадиях.