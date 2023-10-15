Один продукт поможет стопроцентно избавиться от чесночного "аромата"

Один продукт поможет стопроцентно избавиться от чесночного "аромата"
Фото: unsplash.com
Диетологи раскрыли способ нивелировать запах чеснока

Чеснок – популярная в кухнях разных народов пряность, которую кулинары всего мира охотно добавляют в мясные и овощные блюда. Чеснок улучшает вкус еды и делает аромат блюда ярче и сильнее.

Но что делать, если вы не удержались и полакомились вкусным чесночным супом или салатом, а впереди – важная встреча? "Благоухать" на все помещение и обдавать резким запахом ароматной пряности собеседников не хочется, да и невежливо это с точки зрения этикета.

Но проблема в том, что простая чистка зубов не спасет ситуацию и не сделает дыхание по-утреннему свежим. Однако не нужно расстраиваться. Даже в этой непонятной ситуации выход есть.

Поможет простой и недорогой продукт, говорят диетологи. Это обычный йогурт. Причем чем кислее он, тем лучше.
Справиться с чесночным запахом частично помогут лимон, чай с мятой, молоко или яблоко. Но по силе воздействия они не догоняют простой кислый йогурт.

Ученые обнаружили это свойство кисломолочного напитка случайно, когда проводили эксперимент. Тогда измельченный чеснок насыпали в обычную йогуртовую смесь и очень удивились, когда резкого и яркого запаха чеснока не услышали – йогурт полностью победил пахнущего "оппонента".

Ранее Утро.ру писал, что чеснок спасает от загущения крови, а также полезен для иммунитета.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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