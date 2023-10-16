Простое правило из детства защитит от простуды

Осенний период всегда сопровождается заболеваниями

Казалось бы, лето было еще вчера, но на пороге уже середина осени. Во многих регионах нашей страны сентябрь был аномально теплым, так что только с наступлением октября люди начали понимать, что пришли серьезные холода. Обычно в это время резко активизируются вирусы и различные недомогания. Как защитить себя от простуды, рассказал опытный доктор Сергей Чудаков.



Медицинский специалист посоветовал вспомнить простую народную мудрость из детства и четко ее придерживаться. Так, организм чувствует себя в безопасности, когда ноги остаются в тепле. Это очень важный аспект в профилактике заболеваний.



Опытный медик напомнил, что как только нижние конечности промокают или переохлаждаются, могут активизироваться воспалительные процессы. Человек рискует серьезно простыть, а на ослабленный организм с большим удовольствием нападут вирусы и инфекции.



Так что, если во время долгой прогулки ноги сильно замерзли, по возвращению важно обязательно их хорошенько отогреть, можно принять теплый душ или сделать горячую ванночку для ног.



Если помнить советы из детства, держать ноги в тепле, есть много витаминов и лакомиться ароматным чаем с полезными ягодами, никакие хвори будут не страшны.

