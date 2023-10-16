Ошибки диеты: отказ от сладкого не поможет похудеть

Ошибки диеты: отказ от сладкого не поможет похудеть
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Медики рассказали, почему для снижения веса бесполезно убирать из меню сладкое и калорийное

Очень часто бывает, что переедание, а как следствие, лишний вес – это всего лишь заслонка, прячущая за собой депрессию или тревожность.

Если  пропал интерес к спорту или иным физическим нагрузкам, не исключено, что за ним скрывается апатия и необходимость лечения, считают эндокринологи.

Специалисты поделились приемами, которые могут помочь в таких случаях. Так, они утверждают, что заниматься спортом и правильно питаться может только тот, кто имеет на это силы и действительно этого хочет. В противном случае даже отказ от жирной пищи и от сладостей снизить вес не поможет.

Например, если вам срочно захотелось "заесть" эмоции или переживания, подойдите к холодильнику, включите таймер минут на 10 и уйдите в комнату. Смотрите в окно, поговорите по телефону – в общем, займитесь чем-то. Услышав сигнал таймера, попробуйте подумать: можете ли вы сдержаться или все же хотите решить возникшую проблему при помощи еды.

Обычно пик эмоций сменяется спадом, и может оказаться, что холодильник как инструмент решения проблемы не нужен. Но даже если вы сорвались и съели не полезную пищу, не ругайте и не наказывайте себя. Сходите в душ или на прогулку, сделайте небольшую растяжку или зарядку. Отвлечься гораздо лучше, чем страдать.

Ранее Утро.ру писало о том, чем опасны таблетки для быстрого похудения.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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