Диетолог раскрыла полезные свойства граната

Эксперт дал советы россиянам

Гранат является очень популярным фруктом в России. Его ценят сторонники правильного питания и здорового образа жизни не только за насыщенный вкус, но и за уникальные свойства. Плод и его сок настолько полезны, что их нередко назначают врачи.

Диетолог Татьяна Пономарева напоминает, что у граната есть и другие полезные свойства. Особенно данный продукт, по словам эксперта, нужно употреблять женщинам. Например, масла косточек нужны для поддержки гормонального баланса.

Кроме того, красный фрукт является отличным источником железа. Кожуру тоже можно употреблять – отвар поможет при болезнях горда и рта, связанных с воспалительными процессами.

Также плоды граната рекомендуют при проблемах с сердцем и сосудами из-за высокого содержания магния и витамина К. А косточки, содержащие клетчатку, будут полезны для нормальной работы пищеварительной системы.

Важно помнить, что спелые сладкие плоды быстрее теряют вкусовые качества, зато гранат с кислинкой содержат меньше сахара и дольше хранятся. Кстати, лучше всего фрукт хранить при температуре от одного до десяти градусов.

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