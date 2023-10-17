Почему появляются мушки перед глазами

Почему появляются мушки перед глазами
Фото: www.unsplash.com
Медик рассказала, насколько это опасно

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с таким дискомфортным явлением, как появление мушек перед глазами. Обычно этот неприятный симптом быстро проходит. Опытный врач Ольга Калмыкова рассказала, из-за чего человек сталкивается с таким необычным поведением организма.

В первую очередь, медицинский эксперт отметила, что паниковать не стоит. Мушки действительно периодически могут появляться перед глазами многих людей. Обычно это происходит из-за резкой смены положения тела. Из-за скачков давления организм может реагировать подобным образом, о серьезных заболеваниях это не говорит.

Однако, если симптом проявляется регулярно, нужно срочно обратиться к доктору. По словам медика, мушки также могут быть одним из симптомов таких серьезных заболеваний, как диабет, мигрень, а также различные недуги глаз.

Как известно, чем раньше начнется борьба с болезнью, тем проще от нее излечиться, так что при частом появлении мушек перед глазами нужно пройти комплексное обследование.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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