С таким картофелем можно навсегда забыть о боязни располнеть

Главное - правильно приготовить

Рекомендованная суточная порция картофеля для взрослого составляет до 200 граммов в день, при этом оптимально такой гарнир лучше употреблять до трех раз в неделю. Для многих россиян это чуть ли не второй хлеб, который можно и запекать, и добавлять в салаты. Однако нутрициологи рекомендуют не злоупотреблять им.

По словам диетолога Татьяны Мещеряковой, картофель лучше употреблять отварным или запеченным. Так он значительно полезнее и обеспечит всего 65-80 ккал на 100 граммов. Исключением можно считать только специальный диетический стол для диабетиков – в таком случае картофель, как правило, могут исключать полностью из рациона.

Этот корнеплод необходимо сочетать с остальными некрахмалистыми, зеленью, нежирным мясом и рыбой.