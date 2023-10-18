Чем опасна газировка: медик предупредил о фатальной опасности этого напитка

Лучшая замена - вода

Частое употребление газированных напитков с сахарозаменителями часто становится причиной негативных последствий для организма. Опасный напиток лучше всего заменить на чай, воду или кофе – и забыть о нем навсегда.

По словам медика, телеведущего Александра Мясникова, сладкая газированная вода провоцирует ожирение с развитием сахарного диабета. Часто их употребление выходит из-под контроля – у современного человека нередко формируется зависимость от сахара.

Если же речь идет о разовых употреблениях газировки с сахарозаменителями, за последствия можно не переживать. В противном же случае можно довести ситуацию до помощи медиков, уточняет neva.today.

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