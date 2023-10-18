Чем опасна газировка: медик предупредил о фатальной опасности этого напитка

Чем опасна газировка: медик предупредил о фатальной опасности этого напитка
CHROMORANGE / A. Shalamov/www.globallookpress.com
продолжениеНи в коем случае не пропускайте завтрак: врач рассказал о причинах запрета
Лучшая замена - вода

Частое употребление газированных напитков с сахарозаменителями часто становится причиной негативных последствий для организма. Опасный напиток лучше всего заменить на чай, воду или кофе – и забыть о нем навсегда.

По словам медика, телеведущего Александра Мясникова, сладкая газированная вода провоцирует ожирение с развитием сахарного диабета. Часто их употребление выходит из-под контроля – у современного человека нередко формируется зависимость от сахара.

Если же речь идет о разовых употреблениях газировки с сахарозаменителями, за последствия можно не переживать. В противном же случае можно довести ситуацию до помощи медиков, уточняет neva.today.

А ранее "Утро" рассказывало, от каких продуктов лучше отказаться в осенний сезон.

Источник: НСН ✓ Надежный источник

Путин похвалил Киев за неожиданный шаг

Российский лидер поделился важной информацией

"Расстались врагами": всплыла истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Заявление продюсера пролило свет на скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей