Ни в коем случае не пропускайте завтрак: врач рассказал о причинах запрета

Пословица "съешь завтрак самому, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу" правдива

Завтрак считается самым важным, поскольку включает мозговую деятельность и метаболизм после ночного сна. Диетологи рассказывают о секретах правильного утреннего приема пищи.

То, насколько качественный он был, влияет на продуктивность всего дня. Пока человек голоден, ему сложно сосредоточиться на делах, поскольку сонный мозг думает о еде. После нормального завтрака внимание крепнет, мозговая деятельность включается в полную силу и помогает работать и жить. А также помогает беречь здоровье и сохранять в течение дня нормальную активность.

Многие люди не приучены утром есть. У кого-то причина – в позднем ужине и, как следствие, отсутствии ощущения голода утром. Как вариант – неправильные привычки питания, сформировавшиеся много лет назад.

Еще одна польза завтрака в том, что он нормализует уровень холестерина и сахара в крови, усиливает иммунитет. И еще: существуют ферменты, выработка которых запускается только утром. И если не перекусить после пробуждения, то ферментов становится меньше, а это может привести к набору веса или ухудшить работу организма в принципе.

Лучше всего, советуют диетологи, завтракать через полчаса после подъема. А сразу после него умыться и выпить теплой воды – примерно стакан. Состав нормального завтрака – правильные жиры, сложные углеводы и белки. Например, овсянка, гречка или хлеб грубого помола дают энергию. А белок в яйце лучше всего усваивается.

Рекомендуют врачи и кисломолочные продукты. Творог, греческий йогурт прекрасно дополнят раннюю трапезу. Как и полезные жиры с содержанием витамина Е и Омега-3. Именно они положительно влияют на нервную систему. Такие жиры содержатся в авокадо, оливковом или горчичном масле.

Категорически не рекомендуется с утра перекусывать тортами, хлопьями, бутербродами с белым хлебом и сладкой выпечкой. Пользы это не принесет.

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