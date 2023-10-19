Ни в коем случае не пропускайте завтрак: врач рассказал о причинах запрета

Ни в коем случае не пропускайте завтрак: врач рассказал о причинах запрета
Фото: unsplash.com
Пословица "съешь завтрак самому, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу" правдива

Завтрак считается самым важным, поскольку включает мозговую деятельность и метаболизм после ночного сна. Диетологи рассказывают о секретах правильного утреннего приема пищи.

То, насколько качественный он был, влияет на продуктивность всего дня. Пока человек голоден, ему сложно сосредоточиться на делах, поскольку сонный мозг думает о еде. После нормального завтрака внимание крепнет, мозговая деятельность включается в полную силу и помогает работать и жить. А также помогает беречь здоровье и сохранять в течение дня нормальную активность.

Многие люди не приучены утром есть. У кого-то причина – в позднем ужине и, как следствие, отсутствии ощущения голода утром. Как вариант – неправильные привычки питания, сформировавшиеся много лет назад.

Еще одна польза завтрака в том, что он нормализует уровень холестерина и сахара в крови, усиливает иммунитет. И еще: существуют ферменты, выработка которых запускается только утром. И если не перекусить после пробуждения, то ферментов становится меньше, а это может привести к набору веса или ухудшить работу организма в принципе.

Лучше всего, советуют диетологи, завтракать через полчаса после подъема. А сразу после него умыться и выпить теплой воды – примерно стакан. Состав нормального завтрака – правильные жиры, сложные углеводы и белки. Например, овсянка, гречка или хлеб грубого помола дают энергию. А белок в яйце лучше всего усваивается.

Рекомендуют врачи и кисломолочные продукты. Творог, греческий йогурт прекрасно дополнят раннюю трапезу. Как и полезные жиры с содержанием витамина Е и Омега-3. Именно они положительно влияют на нервную систему. Такие жиры содержатся в авокадо, оливковом или горчичном масле.

Категорически не рекомендуется с утра перекусывать тортами, хлопьями, бутербродами с белым хлебом и сладкой выпечкой. Пользы это не принесет.
Ранее диетологи назвали самую полезную в мире кашу.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
По теме

Путин похвалил Киев за неожиданный шаг

Российский лидер поделился важной информацией

"Расстались врагами": всплыла истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Заявление продюсера пролило свет на скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей