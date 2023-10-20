Какие дурные привычки мешают человеку согреться

Какие дурные привычки мешают человеку согреться
Фото: www.unsplash.com
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Мерзлякам бывает очень сложно в коллективе

Многие, кто имеет опыт работы в офисах, сталкивались с проблемами при обсуждении оптимальной температуры в о помещении. Кому-то всегда холоднее, чем остальным. Часто из-за одного мерзляка приходится закрывать окна или выключать кондиционер. Как оказалось, такие особенности организма могут быть вызваны дурными привычками.

Опытный врач Олеся Савельева рассказала, что некоторым людям сложно согреться из-за того, что они ведут неправильный образ жизни. Негативно на эту сферу деятельности организма влияют курение, недосып, а также регулярное употребление спиртных напитков. Так что, если человек часто ощущает, что ему холодно, в то время, когда окружающим температура в помещении кажется комфортной, стоит задуматься.

Впрочем, какие особенности организма также могут быть симптомами серьезных заболеваний. Как пояснила опытный медицинский эксперт, человеку, который постоянно мерзнет, стоит заняться своим здоровьем.

Такой сбой в работе организма может говорить о диабете, гипотиреозе и железодефицитной анемии. Также проблема может объясняться малоподвижным образом жизни.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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