Какие дурные привычки мешают человеку согреться

Мерзлякам бывает очень сложно в коллективе

Многие, кто имеет опыт работы в офисах, сталкивались с проблемами при обсуждении оптимальной температуры в о помещении. Кому-то всегда холоднее, чем остальным. Часто из-за одного мерзляка приходится закрывать окна или выключать кондиционер. Как оказалось, такие особенности организма могут быть вызваны дурными привычками.



Опытный врач Олеся Савельева рассказала, что некоторым людям сложно согреться из-за того, что они ведут неправильный образ жизни. Негативно на эту сферу деятельности организма влияют курение, недосып, а также регулярное употребление спиртных напитков. Так что, если человек часто ощущает, что ему холодно, в то время, когда окружающим температура в помещении кажется комфортной, стоит задуматься.



Впрочем, какие особенности организма также могут быть симптомами серьезных заболеваний. Как пояснила опытный медицинский эксперт, человеку, который постоянно мерзнет, стоит заняться своим здоровьем.



Такой сбой в работе организма может говорить о диабете, гипотиреозе и железодефицитной анемии. Также проблема может объясняться малоподвижным образом жизни.

