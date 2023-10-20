Эти напитки могут привести к образованию камней в почках

Уролог предостерег россиян

Неправильное питание может очень пагубно сказаться на здоровье почек, потому что в организме человека они выполняют выделительную функцию. Данные органы убирают из крови лишнюю жидкость вместе с растворенными в ней веществами. Соответственно, их высокое содержание в организме со временем сказывается на развитии патологии почек. Особенно негативную роль выполняют напитки, в составе которых имеется много алкалоидов.

Об этом рассказал уролог Артур Богатырев. По его словам, особенно рискую люди, которые часто пьют крепко заваренный чай, а также колу и кофе. Именно эти напитки способствуют формированию в почечных камней.

Врач подчеркнул, что для снижения рисков суточная доза кофе должна ограничиваться двумя, а лучше всего одной порцией. Также в развитии камней в почках участвуют продукты с высоким содержанием кальция, напомнил эксперт.

Ранее медик предупредил о фатальной опасности газировки.