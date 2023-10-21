Какой продукт можно есть каждый день

Какой продукт можно есть каждый день
Фото: www.unsplash.com
Для того чтобы оставаться здоровым, важно следить за ежедневным меню

Питание играет колоссальную роль в здоровье человека. Правильно подобранные продукты помогают всегда оставаться в тонусе, сохранять жизненную энергию и чувствовать себя на все 100. Очень важно, чтобы завтрак, обед и ужин состояли из полезных продуктов, которые дают организму все необходимое.

Опытный врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какое блюдо всегда должно быть на столе у россиянина. Речь идет о всевозможных вариациях приготовления яиц. К счастью, куриные яйца итак пользуются большой популярностью у жителей нашей страны. Так что многие семьи давно сделали выбор в пользу полезного продукта.

Как пояснила эндокринолог, в яйцах содержится очень важный для здоровья человека белок. Этот строительный материал необходим для поддержания в норме всего организма. Кроме того, яйца снижают уровень холестерина, помогают сбросить лишний вес, а также благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения

Знаменитость не отказывается от заработка

Раскрыт тайный смысл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей