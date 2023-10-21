Какой продукт можно есть каждый день

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Питание играет колоссальную роль в здоровье человека. Правильно подобранные продукты помогают всегда оставаться в тонусе, сохранять жизненную энергию и чувствовать себя на все 100. Очень важно, чтобы завтрак, обед и ужин состояли из полезных продуктов, которые дают организму все необходимое.
Опытный врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какое блюдо всегда должно быть на столе у россиянина. Речь идет о всевозможных вариациях приготовления яиц. К счастью, куриные яйца итак пользуются большой популярностью у жителей нашей страны. Так что многие семьи давно сделали выбор в пользу полезного продукта.
Как пояснила эндокринолог, в яйцах содержится очень важный для здоровья человека белок. Этот строительный материал необходим для поддержания в норме всего организма. Кроме того, яйца снижают уровень холестерина, помогают сбросить лишний вес, а также благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
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