Какой продукт нужно есть мужчинам каждый день

Какой продукт нужно есть мужчинам каждый день
Фото: www.unsplash.com
Один овощ поможет укрепить здоровье

Питание – основа жизни. Для того чтобы радовать себя и окружающих богатырским здоровьем, нужно внимательно подходить к составлению ежедневного меню. Как известно, мужчины и женщины очень сильно отличаются, так что этот аспект также нужно учитывать при выборе основных продуктов питания.

Врач-терапевт Иван Хабротин обратил внимание на такой популярный и ароматный овощ, как чеснок. Опытный эксперт подчеркнул, что представителям сильного пола не стоит отказываться от парочки долек ароматной добавки к блюду за обедом.

Дело в том, что чеснок самым благотворным образом влияет на мужское здоровье. Он очень богат витаминами С, А, группы В. Также в дольках чеснока в изобилии содержится калий, кальций, фосфор, магний, натрий, марганец, железо, йод. Все эти микроэлементы полезны и женщинам.

Что касается заботы о мужском здоровье, чеснок помогает мужчинам становиться сильнее и выносливее. Содержащиеся в нем вещества способствуют росту мышц, обладают успокаивающим нервную систему свойством, а также способствуют выработке мужских гормонов. Кроме того, всем известно, что чеснок отлично укрепляет иммунитет.

Источник: Кубанские новости ✓ Надежный источник

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