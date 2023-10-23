Волосы выпадают клоками: какие модели шапок губительны для шевелюры

К выбору аксессуара нужно подходить внимательно

Совсем скоро наступит сезон холодов. Многие модницы с нетерпением ждут возможности выгулять красивые пальто и шубки, однако зимняя форма одежды таит в себе некоторые угрозы. Например, неправильно подобранная шапка может привести к потере пышных локонов.



Как подчеркнула профильный эксперт, трихолог с большим стажем Юлия Маркова, некоторые модели шапок губительным образом сказываются на естественном украшении женщин. Разумеется, для представительницы прекрасного пола потеря волос – настоящая трагедия.



Так, косметолог обратила внимание, что чаще всего девушки руководствуются исключительно внешним видом шапки, не обращая внимание на более важные нюансы. Маркова отметила, что в первую очередь, шапка должна быть из натурального материала, так как синтетика ухудшает качество волос, кроме того, они начинают электризоваться.



Также следует отказаться от моделей, которые сдавливает голову. Если модная шапочка нарушит циркуляцию крови, это может привести к страшным последствиям вплоть до обильного выпадения волос. Для того чтобы избежать такого развития событий, нужно со всем вниманием подходить к выбору шапки.



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