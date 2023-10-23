Какой популярный продукт "убивает" организм человека

От этой добавки давно пора избавиться

Правильное питание позволяет сохранить организм в тонусе и обеспечивает человеку долгую счастливую жизнь. Врачи в один голос твердят о том, как важно следить за ежедневным меню. Некоторые продукты и вовсе способны очень сильно ударить по здоровью. Опытный медицинский сотрудник рассказала, от какого продукта нужно поскорее избавиться.



Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева еще раз напомнила, насколько вреден для человека сахарный песок. Этот популярный у многих российских домохозяек продукт буквально "убивает" человеческий организм. Специалист пояснила, что сахар запускает определенные процессы в теле человека, которые приводят к его преждевременному износу.



Кроме того, употребление сахара всегда способствует появлению жировых отложений, которые самым неблагоприятным образом сказываются на состоянии человека.



Медицинский эксперт подчеркнула, что в этом вопросе нужно действовать радикально. Лебедева призвала людей полностью отказаться от употребления вредной добавки. Давно пора заменить сахар на десерт из цукатов, меда или просто фруктов.

