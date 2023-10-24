Судороги и интоксикация: одно популярное чистящее средство опасно для здоровья

Судороги и интоксикация: одно популярное чистящее средство опасно для здоровья
Фото: www.unsplash.com
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Уборка может закончиться поездкой в больницу

Российские хозяйки отличаются щепетильностью в вопросах, связанных с чистотой в доме. Женщины внимательно проверяют каждый уголок на предмет пыли и загрязнений. Однако при уборке квартиры нужно быть особенно внимательным. Одно популярное чистящее средство способно серьезно навредить здоровью человека.

Так, нередко в средство для чистки унитазов добавляют отлично справляющийся даже с застарелыми загрязнениями хлор. Однако для человека его пары бывают очень опасны. Многие хорошо знакомы с негативными свойствами хлора. Домохозяйки даже стараются по запаху определить, можно ли пользоваться средством, которое приглянулось им магазине.

Хлор имеет резкий специфический запах. Но производители научились заглушать его отдушками. Так что, прежде чем купить средство, обязательно нужно проверить его состав. При отравлении хлором человек чувствует головокружение, тошноту, может дойти до судорог. Интоксикация этим веществом приведет домохозяйку на больничную койку.

Если в быту не обойтись без средства, содержащего хлор, нужно обязательно работать в маске, перчатках и хорошенько проветривать помещение. В момент уборки в помещение нельзя пускать детей и животных.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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