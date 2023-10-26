Эта еда убивает сосуды быстрее сахара

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Трансжиры, сладкая и соленая еда уничтожают сосуды, указывает диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Именно эта пища является главной угрозой для нашей сосудистой системы – такой жир не сможет метаболизироваться и лишь отложится на стенках, повысив уровень плохого холестерина.
Трансжиры, как известно, в обилии содержатся в фастфуде – в любимом многими картофеле фри, шоколаде, конфетах, печенье и прочих лакомствах.
Не менее опасна и соль, снижающая резистентность сосудистой стенки и приводящая к гипертоническим болезням с отеками. 80 процентов соли, поступающей в пищу, остается скрытой (ее мы никогда не добавляем сами). Она содержится в полуфабрикатах, снеках и колбасе – и, конечно, в соленьях.
Наконец, сахар – виновник нарушения обмена веществ, появления диабета и разрушения сосудов.
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