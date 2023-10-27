Без лекарств: как снизить риск развития инфаркта

Без лекарств: как снизить риск развития инфаркта
imago stock&people/www.globallookpress.com
Без пересмотра всех привычек и образа жизни можно и не пытаться

Заведующая Центром общественного здоровья и медпрофилактики Тверской области Елена Низова раскрыла основные факторы, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а именно ишемической болезни сердца и инфаркта.

Первый фактор, естественно, курение – из-за табака сосуды приобретают жесткость, повышается риск развития тромбов. Опасно и пассивное курение. Снижение риска начнется сразу же после сведения этой пагубной привычки на "нет". Через год он снижается уже на 50 процентов.

Еще один фактор – повышенное артериальное давление (норма не превышает 140 мм ртутного столба). Тут поможет здоровое питание, снижение потребления соли и повышение уровня физической активности.

Негативную роль играет и высокий холестерин, скапливающийся в сосудах и приводящий к атеросклерозу (сужению сосудов вплоть до их закупоривания). 

"В этот список все-таки нужно еще добавить недостаточную физическую активность и неправильное питание. При увеличении массы тела на 1 кг (от идеальной массы) риск инфаркта повышается на 3 %. И, наоборот, всего 30 минут умеренной интенсивности деятельности пять дней в неделю оказывают положительный эффект", – указала специалист.

Источник: Tverigrad ✓ Надежный источник

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