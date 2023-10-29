Какие продукты полезны для укрепления костей

Молочная продукция содержит много важных минералов

Трудно переоценить роль кальция в жизни человека. Он является своего рода строительным материалом, участвующим в процессе формирования и укрепления костей, в том числе, зубов. Поэтому продукты, богатые данным микроэлементом, считаются наиболее важными в процессе укрепления костей.

Вообще человек за сутки должен употреблять порядка тысячи миллиграмм кальция, однако для в некоторых случаях требуется еще больше. Суточная доза выше для беременных женщин и подростков. Первые отдают часть микроэлементов малышу, вторые тратят больше кальция в процессе активного роста. Для употребления потребностей организма необходимо употреблять привычные для нас продукты.

Больше всего кальция содержится в молочной продукции. Особое внимание следует обратить на сыры, в частности, пармезан, творог, йогурт и собственно само молоко.

Также в процессе укрепления костей могут помочь чеснок, зелень, кунжут и даже консервированные сардины. Кстати, они содержат витамин D, который просто необходим для правильного освоения кальция в организме.

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