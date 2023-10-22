Диетолог перечислила полезные свойства тыквы

Особенно это важно осенью

Западная традиция украшать тыквой дома, а также употреблять ее в пищу на Хэллоуин имеет под собой практическое значение. Дело в том, что данная ягода весьма полезна для организма особенно в осенний период.

Микроэлементы, содержащиеся в плодах, способствуют укреплению клеток и препятствуют внешнему воздействию на них. По словам диетолога Натальи Денисовой, тыква, в том числе, способствует повышению иммунитета.

Ягода будет полезна для профилактики онкологических заболеваний, а также недугов, связанных с работой сердечно-сосудистой системы. А витамины группы B, содержащиеся в плодах, помогут снять стресс.

Также эксперт порекомендовала употреблять насыщенные витамином E и цинком тыквенные семечки. Мякоть плода, по ее словам, будет полезна для людей, страдающих от повышенного давления.

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