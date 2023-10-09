Как правильно выбрать хурму

Советы от Роскачества

В октябре на прилавках отечественных магазинов начала появляться свежая хурма. Сладкое осеннее лакомство любят многие россияне. Оно обладает не только насыщенным ярким вкусом, но и полезными свойствами.

Витамины, содержащиеся в этом фрукте, будут особенно актуальны осенью, в сезон развития простудных заболеваний. К примеру, хурма помогает укрепить иммунитет и будет полезен людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Однако есть у хурмы и минусы, вернее, один большой минус – она вяжет. Чтобы избежать неприятного эффекта, очень важно правильно выбрать фрукт. Как это сделать, гражданам объяснили в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что хурма имеет несколько сортов, собственно, от чего и зависит, вяжет она или нет. Эксперты порекомендовали обращать внимание на плоды круглой или немного приплюснутой формы.

Фрукты конического вида, наоборот, покупать не следует. Однако и эти плоды не будут вязать во рту, если сильно созреют, только найти их в магазинах весьма проблематично из-за срока годности.

Также россиянам порекомендовали обращать внимание на цвет хурмы. Лучше всего брать плоды красно-оранжевого оттенка, бледные фрукты покупать не стоит.

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