Почему важно ежедневно употреблять кисломолочные продукты

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Кисломолочная продукция является важнейшей составляющей рациона людей, соблюдающих нормы правильного питания и ведущих здоровый образ жизни. Почему это важно для организма, рассказал диетолог.
Михаил Гинзбург посоветовал россиянам употреблять кисломолочку каждый день. По его словам, лучше всего отдавать предпочтение продукции, которую производят фермеры. В них срок годности не пролонгируется искусственным образом.
Эксперт подчеркнул, что 200 граммов творога, пару больших ложек сметаны или стакан ароматного кефирчика способны наполнить организм человека суточной нормой кальция, а также других важных микроэлементов.
Врач отметил, что данный продукты полезны тем, что содержат мало сахара, при этом являются источником белка. Кроме того, содержащиеся в кисломолочке бактерии необходимы для правильного функционирования пищеварительной системы.
Кстати, важно помнить, что творог опасно сочетать с некоторыми другими продуктами.
Премьер пообещал Газе заплатить цену, которую та "никогда не знала"