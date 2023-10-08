Почему важно ежедневно употреблять кисломолочные продукты

Почему важно ежедневно употреблять кисломолочные продукты
Фото: pixabay.com
Диетолог дал советы россиянам

Кисломолочная продукция является важнейшей составляющей рациона людей, соблюдающих нормы правильного питания и ведущих здоровый образ жизни. Почему это важно для организма, рассказал диетолог.

Михаил Гинзбург посоветовал россиянам употреблять кисломолочку каждый день. По его словам, лучше всего отдавать предпочтение продукции, которую производят фермеры. В них срок годности не пролонгируется искусственным образом.

Эксперт подчеркнул, что 200 граммов творога, пару больших ложек сметаны или стакан ароматного кефирчика способны наполнить организм человека суточной нормой кальция, а также других важных микроэлементов.

Врач отметил, что данный продукты полезны тем, что содержат мало сахара, при этом являются источником белка. Кроме того, содержащиеся в кисломолочке бактерии необходимы для правильного функционирования пищеварительной системы.

Кстати, важно помнить, что творог опасно сочетать с некоторыми другими продуктами.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
По теме

Израиль в состоянии войны: Нетаньяху выступил с заявлением

Премьер пообещал Газе заплатить цену, которую та "никогда не знала"

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Других вариантов у Киева уже не остается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей