Почему важно ежедневно употреблять кисломолочные продукты

Диетолог дал советы россиянам

Кисломолочная продукция является важнейшей составляющей рациона людей, соблюдающих нормы правильного питания и ведущих здоровый образ жизни. Почему это важно для организма, рассказал диетолог.

Михаил Гинзбург посоветовал россиянам употреблять кисломолочку каждый день. По его словам, лучше всего отдавать предпочтение продукции, которую производят фермеры. В них срок годности не пролонгируется искусственным образом.

Эксперт подчеркнул, что 200 граммов творога, пару больших ложек сметаны или стакан ароматного кефирчика способны наполнить организм человека суточной нормой кальция, а также других важных микроэлементов.

Врач отметил, что данный продукты полезны тем, что содержат мало сахара, при этом являются источником белка. Кроме того, содержащиеся в кисломолочке бактерии необходимы для правильного функционирования пищеварительной системы.

Кстати, важно помнить, что творог опасно сочетать с некоторыми другими продуктами.