Эти продукты вызывают сильную зависимость

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Зачастую мы отходим в сторону от норм правильного питания, нарушаем принципы здорового образа жизни, отказываемся от диет – и все ради того, чтобы побаловать себя очень вкусными, но очень вредными продуктами.
Собственно, вредны эти продукты не только потому, что непосредственно оказывают негативный эффект для организма, но и вызывают сильное привыкание. Иными словами, риски для человека становятся не разовыми, а постоянными.
По словам диетолога Елены Соломатиной, в плане зависимости наибольшую опасность для организма представляют фастфуд, чипсы, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки и даже копченая колбаса.
Содержащиеся в них микроэлементы, по словам эксперта, стимулируют гормоны, отвечающие за удовлетворение. Иными словам, данные продукты вызывают привыкание тем, что дают человеку легкий "наркотический" эффект.
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