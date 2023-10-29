Врач назвал простой способ для улучшения мужской потенции

Как эффективно заменить "Виагру"

С возрастом многие мужчины сталкиваются с ухудшением потенции, то есть способности организма к половому акту. Зачастую проблемы возникают на физиологическом уровне, при этом психологическое желание заниматься любовью никуда не пропадает.

В таком случае некоторые представители сильного пола стремятся улучшить потенцию за счет лекарственных препаратов по типу "Виагры". Однако ученые знают более полезный, но при этом довольно простой способ решить половую проблему.

По мнению терапевта Алексис Миссик, заменить лекарственные средства могут физические упражнения. Об этом сообщает британская газета The Sun. Врач отметила, что нагрузки в итоге расширяют сосуды и улучшают кровоток.

Иными словами, физические упражнения в организма мужчин активируют те же процессы, что и "Виагра". По словам эксперта, перед началом приема препаратов лучше попробовать спортивные нагрузки, потому что это более безопасный способ повышения потенции.

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