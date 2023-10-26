От этой ежедневной привычки у многих стареет кожа

От этой ежедневной привычки у многих стареет кожа
Jaap Arriens/www.globallookpress.com
Залог молодости - не только отсутствие спиртного и сладкого в жизни

Отсрочить свою старость можно – если избавиться от одной очень вредной привычки, которой страдают миллионы, просиживая основную часть времени в смартфонах. Из-за светодиодов кожа сильно изнашивается.

Американские ученые из штата Орегон смогли выяснить, что из-за особого синего цвета от экранов гаджета, а также ряда энергосберегающих ламп кожный покров меняется – светодиоды воздействуют на эпидермис таким образом, что он начинает "стареть", уточняет neva.today.

Открытие было сделано во время опыта на плодовых мушках, чья реакция на синий свет аналогична человеческой.

Для предотвращения раннего старения эксперты советуют меньше пользоваться телефонами – и, конечно, сократить потребление сахара и жареной еды.

Источник: Neva.today ✓ Надежный источник

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