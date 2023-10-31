Хлеб есть опасно: злоупотребление какими сортами приводит к диабету

Врач рассказала, что произойдет, если каждый день есть хлеб

Наличие хлеба на столе привычно для каждого россиянина. Завтрак, обед или ужин порой невозможны без этого продукта. Бутерброды ли, просто кусок хлеба к супу или второму – так выглядит привычная трапеза для наших сограждан. Однако следует знать, что не все сорта полезны, более того, с некоторыми заболеваниями хлеб или нельзя есть совсем, или не все виды.

Любителям булочек, батонов и "кирпичиков" стоит знать, что они находятся в зоне риска по развитию массы заболеваний. Например, рискуют получить сердечную болезнь или диабет. Не говоря уж о банальном ожирении и увеличению холестерина.

Это не значит, что диабетикам или склонным к этому диагнозу людям хлеб нельзя есть вообще. Можно, но цельнозерновой и понемногу. А вот "счастливым" обладателям болезней ЖКТ стоит хорошо подумать перед ем, как сунуть в рот ароматный кусок: болезнь может обостриться. Тем, кто не переносит глютен, не рекомендуются продукты с белками ржи, ячменя и пшеницы.

Цельнозерновой хлеб доктора им также не рекомендуют. Однако есть выход: вместо привычного хлеба можно есть продукцию из кукурузной, льняной или нутовой муки.

Врачи-диетологи считают самым вредным белый хлеб, потому что в нем нет ни клетчатки, ни иных полезных веществ. Цельнозерновые сорта содержат кальций, витамины и растительные белки. К тому же у них низкий гликемический индекс.

Еще один момент, на который обратили внимание врачи: многие из нас привыкли есть хлеб с первыми и вторыми блюдами. Не рекомендуют доктора есть с хлебом картошку, каши, пельмени и макароны – в них и так много углевода, хлеб добавит лишнюю дозу, что не полезно для поджелудочной железы. Фрукты и овощи есть с хлебом также не стоит: брожение в кишечнике приведет к избыточной выработке инсулина.

Можно есть с хлебом овощи, зелень, легкие супы и некоторые салаты. Кстати, врачи напоминают, что хлебница – плохое место хранения продукта. Лучше всего хранить его в сухом и прохладном месте вроде холодильника и сьедать в первые же 24 часа после покупки, невзирая на указанный срок хранения.

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