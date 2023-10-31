Хлеб есть опасно: злоупотребление какими сортами приводит к диабету

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Наличие хлеба на столе привычно для каждого россиянина. Завтрак, обед или ужин порой невозможны без этого продукта. Бутерброды ли, просто кусок хлеба к супу или второму – так выглядит привычная трапеза для наших сограждан. Однако следует знать, что не все сорта полезны, более того, с некоторыми заболеваниями хлеб или нельзя есть совсем, или не все виды.
Любителям булочек, батонов и "кирпичиков" стоит знать, что они находятся в зоне риска по развитию массы заболеваний. Например, рискуют получить сердечную болезнь или диабет. Не говоря уж о банальном ожирении и увеличению холестерина.
Это не значит, что диабетикам или склонным к этому диагнозу людям хлеб нельзя есть вообще. Можно, но цельнозерновой и понемногу. А вот "счастливым" обладателям болезней ЖКТ стоит хорошо подумать перед ем, как сунуть в рот ароматный кусок: болезнь может обостриться. Тем, кто не переносит глютен, не рекомендуются продукты с белками ржи, ячменя и пшеницы.
Цельнозерновой хлеб доктора им также не рекомендуют. Однако есть выход: вместо привычного хлеба можно есть продукцию из кукурузной, льняной или нутовой муки.
Врачи-диетологи считают самым вредным белый хлеб, потому что в нем нет ни клетчатки, ни иных полезных веществ. Цельнозерновые сорта содержат кальций, витамины и растительные белки. К тому же у них низкий гликемический индекс.
Еще один момент, на который обратили внимание врачи: многие из нас привыкли есть хлеб с первыми и вторыми блюдами. Не рекомендуют доктора есть с хлебом картошку, каши, пельмени и макароны – в них и так много углевода, хлеб добавит лишнюю дозу, что не полезно для поджелудочной железы. Фрукты и овощи есть с хлебом также не стоит: брожение в кишечнике приведет к избыточной выработке инсулина.
Можно есть с хлебом овощи, зелень, легкие супы и некоторые салаты. Кстати, врачи напоминают, что хлебница – плохое место хранения продукта. Лучше всего хранить его в сухом и прохладном месте вроде холодильника и сьедать в первые же 24 часа после покупки, невзирая на указанный срок хранения.
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