Прийти в себя за минуту: врачи научились улучшать самочувствие почти мгновенно

Прийти в себя за минуту: врачи научились улучшать самочувствие почти мгновенно
Фото: unsplash.com
Найден способ приведения организма в порядок за считанные минуты

Иногда бывает, что мы просыпаемся разбитым и чувствуем себя слабыми и уставшими. Или меняется погода, что тоже не лучшим образом сказывается на самочувствии. Врачи-терапевты в Америке открыли простой и очень эффективный способ прийти в себя: это совершенно банальный прохладный душ или ванна.

Процедура, по словам докторов, весьма благотворно влияет на организм, однако необходимо помнить, что доступна она не всем и для кого-то есть противопоказания.

Человеческий организм – до конца не изученное явление. И при всех научных открытиях полностью мы не знаем, что и как работает в нашем теле.

Прохладная вода, особенно проточная, с древних времен использовалась в качестве оздоровительного инструмента. Она уменьшает боль, укрепляет иммунитет, приглушает воспаление и ускоряет обмен веществ. Более того, в научных исследованиях прослеживается мысль, что регулярный прохладный душ способен снизить риск возникновения диабета и даже повысить настроение в период депрессии.

Происходит это потому, что контакт прохладной воды с кожей человека усиливает выработку гормона счастья. А эндорфины и дофамин известны как мощные "улучшатели" и настроения, и общей работы организма. Оптимально охладить воду до 15 градусов, а лучшее время для приема душа или ванны – день или вечер, передает neva.today.

Ранее мы рассказывали, какая гигиеническая привычка россиян привела в шок европейцев.

Источник: Нева.Тудэй ✓ Надежный источник
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