Как сохранить здоровье суставов - рассказывает врач

Прогноз и профилактика зависят от формы и локализации заболевания, возраста и общего здоровья пациента

Время не щадит нас, и старение – неотъемлемая часть жизни. Биоресурс суставов ограничен, и остеоартроз, или дегенерация суставов, становится реальностью по мере старения, а также после перенесенных инфекционных заболеваний и травм. Этот процесс сильнее всего затрагивает спортсменов, лиц с избыточным весом и тех, кто малоподвижен или перенес травмы. Более подробно о помощи своим суставам отвечает эндоскопист, главный врач, хирург, травматолог-ортопед медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ” Крынин Михаил Юрьевич.

Остеоартроз характеризуется болями, ограничением движения и деформацией суставов. Лечение включает фармакотерапию для замедления процессов дегенерации и уменьшения боли. В некоторых случаях показано эндопротезирование суставов. Среди симптомов: боли, которые усиливаются при нагрузке, крепитация в суставах и ограничение подвижности.

Коленные и тазобедренные суставы наиболее часто поражаются, сопровождаясь болями и ограничением движения. Гонартроз влияет на коленные суставы, вызывая боли при ходьбе и движениях. В случае артроза мелких суставов кистей рук появляются узелки Гебердена и Бушара, вызывающие боли и ограничение движений.

Полиостеоартроз, болезнь Келлгрена, включает множественные изменения в суставах и часто сочетается с другими патологиями позвоночника.

Остеоартроз – это хроническое состояние, требующее внимания и своевременного лечения, чтобы улучшить качество жизни и сохранить активность при старении.

Диагностика остеоартроза включает консультацию травматолога-ортопеда, ревматолога и рентгенодиагностику для определения состояния суставов. Дополнительные методы методы исследования – УЗИ, КТ и МРТ. По показаниям также выполняется пункция сустава и артроскопия.

Терапия остеоартроза включает разгрузку суставов, НПВС для уменьшения воспаления и боли, физиотерапию и укрепление мышечных структур. В случае тяжелых поражений, может потребоваться эндопротезирование. Инновационные методы включают применение стволовых клеток для активизации регенерации.

Прогноз и профилактика зависят от формы и локализации заболевания, возраста и общего здоровья пациента. Профилактика заключается в ограничении нагрузок, лечении травм, регулярной физической активности и поддержании оптимальной массы тела.