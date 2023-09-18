Одна распространенная привычка может приводить к грыже – предупреждение врача

Специалист объяснил, что нельзя делать после приемов пищи, чтобы избежать плачевных последствий

Практически у каждого человека есть особые ритуалы и привычки, которые плотно закрепились в его жизни. Если некоторые из них являются безобидными и не несут никакого вреда, то от других лучше отказаться как можно скорее. Распространенная привычка прилечь после приема пищи, как оказалось, относится к числу вторых.

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что это простое и безобидное на первый взгляд действие способно привести к плачевным последствиям. По словам специалиста, люди, которые любят лежать после обеда, серьезно рискуют здоровьем. Как утверждает врач, такая привычка может стать причиной развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Также эндокринолог перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о недуге. К ним относится изжога, рвота, икота, одышка, боли в зоне грудины и области сердца, затрудненное глотание, а также некоторые другие необычные симптомы. Кроме того, не стоит закрывать глаза на посинение кожи, возникающее после приемов пищи.

Тем, у кого привычка полежать после приемов пищи закрепилась в жизни очень прочно, специалист порекомендовала заменить ее отдыхом на стуле. По словам эксперта, чтобы избежать проблем, ложиться спать можно только спустя два с половиной часа после еды.

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