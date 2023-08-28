Какие утренние привычки портят человеку весь день

Какие утренние привычки портят человеку весь день
Кофе. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
От некоторых занятий пора отказаться

Каждый человек сразу после пробуждения ежедневно повторяет одни и те же сценарии, которые делает автоматически. Однако не все привычки одинаково полезны, а некоторые из них и вовсе могут испортить вам весь день. 

Люди по-разному встречают новый день. Кто-то просыпается воодушевленный желанием новых свершений, другие еле встают с кровати. Почему же так происходит? Все дело в привычках.

Некоторые едва открыв глаза сразу представляют утомительную рутину. Завтрак (если повезет), работа, дом, сон, и так по кругу. Таких людей раздражают любые мелочи, они винят окружающих, недосып, нелюбимую работу и даже не задумываются о том, что всему виной. Психологи уверены, если человек перестанет относиться к утру как к рутине, все изменится. 

Вторая плохая привычка – откладывание пробуждения и перенос будильника на 10-15 минут. Психологи советуют вставать сразу, как только вы слышите будильник, так как откладыванием подъема вы только сбиваете себе цикл сна и отдыха. 

Еще одна плохая привычка – сразу брать в руки телефон или включать телевизор. Вся энергия уходит именно туда, а вы остаетесь выжатыми как лимон. 

Приятная рутина только поможет вам пробудиться. Это может быть стакан воды, пробежка, душ и чашка кофе с чтением газеты. Важно именно ваше отношение к этому, позитив, который придаст вам силы на весь день. 

У действительно успешных людей утро никогда не начинается в спешке. Свои золотые утренние часы следует проводить по максимуму, заряжая внутренние батарейки заботой о себе.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как распознать ложь собеседника. 

Источник: Woman. ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Первое фото Бони после пластики за 28 миллионов заставило публику вздрогнуть

Телеведущая в который раз отправилась под нож хирурга

"Как выдержала?": 55-летнюю Екатерину Стриженову поздравляют с новорожденными

В жизни знаменитости произошли серьезные перемены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей