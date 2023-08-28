Какие утренние привычки портят человеку весь день

От некоторых занятий пора отказаться

Каждый человек сразу после пробуждения ежедневно повторяет одни и те же сценарии, которые делает автоматически. Однако не все привычки одинаково полезны, а некоторые из них и вовсе могут испортить вам весь день.

Люди по-разному встречают новый день. Кто-то просыпается воодушевленный желанием новых свершений, другие еле встают с кровати. Почему же так происходит? Все дело в привычках.

Некоторые едва открыв глаза сразу представляют утомительную рутину. Завтрак (если повезет), работа, дом, сон, и так по кругу. Таких людей раздражают любые мелочи, они винят окружающих, недосып, нелюбимую работу и даже не задумываются о том, что всему виной. Психологи уверены, если человек перестанет относиться к утру как к рутине, все изменится.

Вторая плохая привычка – откладывание пробуждения и перенос будильника на 10-15 минут. Психологи советуют вставать сразу, как только вы слышите будильник, так как откладыванием подъема вы только сбиваете себе цикл сна и отдыха.

Еще одна плохая привычка – сразу брать в руки телефон или включать телевизор. Вся энергия уходит именно туда, а вы остаетесь выжатыми как лимон.

Приятная рутина только поможет вам пробудиться. Это может быть стакан воды, пробежка, душ и чашка кофе с чтением газеты. Важно именно ваше отношение к этому, позитив, который придаст вам силы на весь день.

У действительно успешных людей утро никогда не начинается в спешке. Свои золотые утренние часы следует проводить по максимуму, заряжая внутренние батарейки заботой о себе.

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