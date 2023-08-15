Как избежать эмоционального выгорания: советы психолога

Есть действенный способ

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала, какие признаки указывают на приближающееся эмоциональное выгорание, и как его избежать. Это состояние крайне опасно для человеческого организма тем, что может привести к развитию более серьезных проблем, если его игнорировать и пускать на самотек.

По словам психолога, эмоциональному выгоранию чаще всего подвержены перфекционисты. Все дело в том, что их ожидания всегда завышены, и если они не достигают нужного уровня или отстают, выгорания не избежать. Но помочь себе можно.

Эмоциональное выгорание может возникнуть из-за длительного стресса, отсутствия отдыха или из-за определенных жизненных установок, которые попросту мешают человеку спокойно жить.

"Если вы руководствуетесь принципом "деньги решают все", готовьтесь к затяжному психологическому дискомфорту. Обычно люди успокаивают себя мыслью, что "сейчас еще немножко поднажму, а потом…" На самом деле они понимают, что никакого "потом" не будет", – рассказала нейропсихолог.

В результате человек просто априори не может добиться той вершины, к которой постоянно стремится. Для того, чтобы избежать проблем, надо просто успокоиться и снизить планку.

Именно такая же проблема касается гиперответственных и помешанных на правильности людей. Им стоит понять, что в жизни не может быть все идеально. Порой не надо готовить на ужин три сложных блюда. Можно просто сварить пельмени или сходить за пиццей. Дома можно не убираться (да, так можно было), а просто отложить это дело до следующей недели. Только так вы будете жить в спокойствии и сохраните здоровье.

Ранее "Утро.ру" писало о том, из каких людей получаются маньяки.