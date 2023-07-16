Как выходить на работу из отпуска правильно: совет психолога

Без дисциплины далеко не уехать

Как правило, возвращение из отпуска на работу сопряжено со стрессом, ведь осознание того факта, что отдых подошел к концу, довольно неприятно. Но все-таки существуют способы снижения тревожности в такие моменты и повысить желание трудиться.

Психолог Ольга Романив советует вернувшимся из отпуска людям составлять список задач, которые необходимо выполнить на работе. Так сотрудник сможет стать более организованным. По словам эксперта, нет ничего страшного в сокращении количества дел в первые дни.

Также Романив призывает отдохнувшим делать перерыв в течение рабочего дня. Это время может занять разминка, прогулка или чашка кофе. Конечно, следует не забывать про полноценный сон и занятия спортом в свободное от работы время.

Важно помнить про постепенное возвращение к работе. Психолог напоминает о терпении, которое необходимо проявить после отпуска. Мол, адаптация очень важна, и она может потребовать определенного времени.

Кстати, если после возвращения к работе возникло желание уволиться, нужно не рубить с плеча, а хорошо подумать об этой идее. По словам психолога, вполне возможно, что решение окажется поспешным, а на его принятие повлияла лишь усталость, от которой не избавились во время отпуска.