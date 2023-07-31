Почему россияне так боятся шелкопрядов: психолог раскрыл причину страха

Почему россияне так боятся шелкопрядов: психолог раскрыл причину страха
Страх. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Уровень тревожности у населения растет

Россияне по своей натуре так устроены, что напугать их чем-либо практически невозможно. Все дело в том, что наша нация адаптирована к тяжелым условиям выживания, а предки познали практически все – голод, холод, болезни, войну, набеги кочевников. Однако у современных россиян все же есть непреодолимый страх перед рядом факторов. 

Социологи провели исследование на основе общения россиян в Сети и поисковых опросов. Выяснилось, что чаще всего россияне опасаются нашествия шелкопряда. Как ни странно, именно это событие казалось им таким же по степени тревожности, как возможная диверсионная активность и атака беспилотников.

Психолог Александр Поляков объяснил, почему россияне так боятся шелкопрядов. Все дело в том, что наш народ всегда думает наперед и стремится устроить свое благополучие в будущем, а шелкопряд может представлять реальную угрозу для урожая, что испортит весь год, а то и не один. 

"Страх перед шелкопрядом заключается в боязни, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем", – рассказал эксперт.

Общий уровень тревоги в обществе как правило всегда возрастает из-за засилия характерной информации в СМИ. 

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

Власти рассказали о предназначении вооружения

Путин и Шойгу на месте: как проходит парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Глава России обратился к россиянам с речью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей