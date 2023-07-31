Почему россияне так боятся шелкопрядов: психолог раскрыл причину страха

Уровень тревожности у населения растет

Россияне по своей натуре так устроены, что напугать их чем-либо практически невозможно. Все дело в том, что наша нация адаптирована к тяжелым условиям выживания, а предки познали практически все – голод, холод, болезни, войну, набеги кочевников. Однако у современных россиян все же есть непреодолимый страх перед рядом факторов.

Социологи провели исследование на основе общения россиян в Сети и поисковых опросов. Выяснилось, что чаще всего россияне опасаются нашествия шелкопряда. Как ни странно, именно это событие казалось им таким же по степени тревожности, как возможная диверсионная активность и атака беспилотников.

Психолог Александр Поляков объяснил, почему россияне так боятся шелкопрядов. Все дело в том, что наш народ всегда думает наперед и стремится устроить свое благополучие в будущем, а шелкопряд может представлять реальную угрозу для урожая, что испортит весь год, а то и не один.

"Страх перед шелкопрядом заключается в боязни, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем", – рассказал эксперт.

Общий уровень тревоги в обществе как правило всегда возрастает из-за засилия характерной информации в СМИ.