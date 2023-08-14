Из кого получаются маньяки: назван один главный признак

Такие люди часто стараются идти в армию или во власть

Криминальный психолог Сергей Боголепов рассказал, какие признаки могут указывать на то, что человек является маньяком. По его словам, есть один поведенческий аспект, который является самым главным и показательным.

Эксперт утверждает, что довольно часто маньяков выделяет желание власти. Поэтому они стремятся получить контроль над людьми, продвинуться по карьере – особенно в области государственного управления или в армейском деле.

"Эти ребята не обладают особой эмпатией и, не раздумывая, причиняют страдания другим людям. Кайфуют, когда другие прогибаются перед ними и высказывают им знаки внимания. Получив подходящий для них уровень власти, цепляются за место всеми силами", – сказал Боголепов.

Если человек с дивиантным поведением не может реализовать себя в карьере, то он начинает получать власть преступным путем. К примеру, обрекая других людей на страдания. Это то, что приносит ему особое удовольствие, поскольку в таком случае маньяк чувствует свою силу и значимость.

Также довольно часто опасные склонности проявляются в желании контролировать окружающий мир и делать все лучше других. Но такие люди, как правило, безобидны, поскольку они реализовывают себя в отдельных отраслях и не идут по пути преступлений.