Как распознать ложь собеседника: названы основные признаки

Как распознать ложь собеседника: названы основные признаки
Диалог. Фото: Alexander Legky/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Отличить ее правды не так уж сложно

Порой лжецы говорят искуснее любого оратора, и люди им поголовно верят. Отличить ложь от правды бывает невозможно, но все-таки это реально. Эксперт по коммуникациям Светлана Пешенькова рассказала, как во время диалога понять, что человек лжет. 

По словам специалиста, распознать ложь собеседника можно по нескольким признакам. Чтобы это понять, нужно видеть общую картину. Оценивать поведение человека только по какому-то одному фактору не стоит. Также стоит обратить внимание на изменение поведения собеседника, что с ним происходит в динамике во время диалога. 

Специалист по коммуникациям уверяет, что есть несколько ключевых факторов поведения лжеца. Все это признаки стресса, которые не характерны человеку при обсуждении любого вопроса.

У лжеца как правило всегда блуждающий взгляд, покраснение или бледность кожи, человек постоянно невольно теребит себя за какие-то участки тела, часто облизывает губы, часто или наоборот медленно дышит, поглаживает себя, пытается взять в руки какой-либо предмет.

Если все эти признаки есть у вашего собеседника, вероятнее всего, перед вами форменный лжец. Впрочем, это может говорить еще и о том, что человеку крайне некомфортно обсуждать данную тему, и он испытывает стресс, сообщает Пятый канал

Ранее "Утро.ру" писало о том, что психолог назвал главные черты маньяка. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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