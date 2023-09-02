Никогда не пейте этот напиток в самолете: он опасен для здоровья

Иначе вы сильно рискуете здоровьем

Британская стюардесса Селина Беддинг настоятельно рекомендовала пассажирам никогда не заказывать еду и напитки при полете на 9-километровой высоте – и никогда не пить воду из-под крана в самолете.

"Это очень негигиенично. В большинстве самолетов есть запрещающий знак – он размещен не просто так. Все ради вашего собственного здоровья", – указала Селина.

Кстати, излюбленный напиток персонала на борту, а также многих пассажиров – томатный сок. При полете низкое давление с сухостью меняют вкусовые рецепторы – еда становится менее яркой и более тусклой на вкус. А вкус томатного сок в воздухе гораздо приятнее на язык и остается при полете неизменным благодаря умами – тот самый вкус, отвечающий за баланс сладкого с соленым.

Стюардесса также рекомендовала пассажирам отказаться от приема тяжелой пищи в самолете из-за давления и сделать выбор в пользу легкой еды. Давление, кстати, является причиной подавления вкусовых рецепторов. Поэтому еда в авиакомпаниях содержит в малом количестве специи и соль.

"И обязательно выпивайте чистую воду до, во время и после полета для поддержания баланса", – рекомендовала стюардесса.