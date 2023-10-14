Одна гигиеническая привычка россиян привела европейцев в ступор

В странах Евросоюза так почти никто не делает

Как известно, зачастую впечатление о стране формируется за счет данных, которые появляются в информационном пространстве. Разумеется, жители западных стран давно не верят в то, что по нашим улицам разгуливают медведи в шапках-ушанках и играют на балалайке. Однако некоторые присущие россиянам нормы жизни действительно очень удивляют представителей "просвещенного" Запада. Так, одна гигиеническая привычка наших граждан привела европейцев в ступор.



Жители западных стран, которым довелось побывать в России, очень удивляются, когда узнают о любви россиян к водным процедурам. Для российского гражданина вполне нормально пролежать в ванне несколько часов или три раза за день сходить в душ. Европейцы давно лишены подобных привилегий.



Жители стран Запада вынуждены экономить на электроэнергии, а также с большим вниманием относятся к расходу воды и других ресурсов. В западных странах никто не позволяет себе бесконтрольно лить воду. Это считается недопустимым расточительством и порицается в обществе.



Ранее стало известно, какая "колхозная" привычка выдает россиянок за границей.

