Какая "колхозная" привычка выдает россиянок за границей

Один шаг разрушит весь образ

Журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко мгновенно рассекречивает за границей россиянок и на 90 процентов уверена в эффективности своего метода. По словам блогера, российские женщины постоянно допускают грубейшие ошибки в модном этикете. Именно это выдает их за границей.

Порой, говорит Хромченко, даже не слыша речи, можно понять, что перед вами соотечественник, поскольку есть постоянная привычка, от которой не могут избавиться большинство российских дам. И модный этикет ее категорически осуждает. Эксперт поделилась, чего ни в коем случае нельзя делать за границей россиянкам.

Речь идет о манере россиянок носить на голове солнцезащитные очки. Эвелина Хромченко много раз упоминала, что делать так совершенно недопустимо и что эта "колхозная" привычка – вопиющая безвкусица. Но, к сожалению, российские женщины наплевательски относятся к своему имиджу и позволяют себе сдвигать очки, как ободок, на голову.

Другое дело иностранки, восторгается Хромченко. Они пользуются очками исключительно по прямому их назначению, закрывая глаза от солнца. А когда аксессуар перестает быть нужен, убирают в футляр и кладут в сумку. Максимальное допущение в этом случае – зацепить дужку очков за одежду.

Отношение Эвелины Хромченко к далеким от моды женщинам ярко проявлялось еще в "Модном приговоре", где она грубо и бестактно критиковала участниц передачи.

