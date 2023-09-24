Россиянку ужаснули пять странных привычек немцев

Туристка поделилась впечатлениями из Германии

Туристка из России, путешествующая по странам Европы, рассказала о привычках немцев, которые ее шокировали. Женщина подчеркнула в своем блоге с аудиторией более 32 тысяч пользователей, что у нее нет предвзятого отношения к Германии, поэтому положительные моменты она выделяет.

Однако следующие пять явлений, характерных для жителей ФРГ, путешественница назвала настоящим позором для немецкого народа. Свой рассказ туристка сопроводила фотографиями из поездки.

Прежде всего россиянке не понравилось, что немцы не снимают уличную обувь дома. Блогерша не может понять, как настолько педантичный народ может не соблюдать элементарные правила гигиены.

"На мой взгляд, это настоящий позор для немцев!" – заявила туристка.

Также ей не понравились всякие граффити и наклейки на красивых домах немцев. По мнению женщины, жители Германии попросту уродуют свою недвижимость.

Третий негативный фактор – хаотично посаженые растения, которые портят своим видом придомовые участки. Впрочем, общественные зоны отдыха россиянку тоже не привлекают из-за слишком мрачного вида.

Наконец, путешественница была удивлена тем, что жители Германии отмечают радостные события в "траурных" местах. Например, немцы могут провести свадьбу в мрачном замке.

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