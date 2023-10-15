Три минуты плюс копеечная деталь - и пульт от телевизора снова будет работать

Три минуты плюс копеечная деталь - и пульт от телевизора снова будет работать
Фото: unsplash.com
Существует простой и дешевый способ решить проблему

Самая популярная проблема с пультами – телевизор перестает откликаться на нажатие кнопок. Как правило, эта трудность в большинстве случаев решается заменой батареек. Но что делать, если поломка связана явно не с "севшими" элементами питания?

Обычно не хочется идти в магазин за новым устройством и потом его настраивать. Обращаться к мастеру за ремонтом тоже, как правило, лениво.

К счастью, есть простой способ с копеечными затратами, который позволит своими руками реанимировать гаджет и позволит ему проработать еще много лет. Проблему решит маленький кусочек фольги.

Итак, что нужно сделать? Для начала осторожно разобрать пульт, постаравшись при этом не растерять запчасти. Дальше надо посмотреть, где в нем резиновая прокладка с кнопками, и внимательно ее осмотреть. На прокладке должны быть черные контактные точки.

Аккуратно оторвите кусок фольги от рулона и положите ее на тот контакт, что отвечает за работу именно той кнопки, которая перестала работать. После этого тщательно соберите устройство.

Не поверите, но это все манипуляции, которые нужно проделать с переставшим работать пультом. К слову, подобная техника ремонта может помочь и с починкой другой домашней техники.

Ранее Утро.ру писало, что телевизор может лишить детей благополучия.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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