Ошибки в ремонте жилья: вот что приводит к излишним расходам

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Сегодня сделать хороший ремонт даже при небольшом метраже квартиры или дома может обойтись запредельно дорого для бюджета. Десятки, а то и сотни тысяч рублей, отданные за работы и строительные материалы, далеко не предел трат.
Чтобы не тратить лишние деньги, необходимо заранее позаботиться о своем кошельке и нервах, советуют опытные строители. Так, например, один из работающих методов ремонтной экономии – заранее составленная очень подробная смета. Вплоть до гвоздей и розеток.
Не помешает тщательно и с помощью знающих специалистов заранее рассчитать стоимость материалов, которые будут использованы, и необходимых ремонтных работ. Если предстоящие расходы грамотно подсчитаны согласно проектному решению и подробно расписаны на бумаге, владельцам недвижимости будет куда проще избежать спонтанных покупок и незапланированных трат. Примерно так же советуют перед походом за продуктами поесть, чтобы не накупить ерунды от голода.
Еще один совет опытных работников ремонтно-строительной сферы – планировать ремонт на зимний период. Это также удешевит его стоимость, поскольку зимой нет такого ажиотажа и высокого спроса на строительные материалы и сопутствующую комплектацию. Летом приобрести дешевые материалы практически невозможно, считают строители.
Оказывается, от ошибок в ремонте не застрахованы даже состоятельные люди. Так, например, облагороженную квартиру Михаила Боярского жестко раскритиковали поклонники, сочтя, что после переделок она стала походить на дешевую коммуналку.
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