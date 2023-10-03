Ошибки в ремонте жилья: вот что приводит к излишним расходам

Советы опытных строителей сохранят деньги

Сегодня сделать хороший ремонт даже при небольшом метраже квартиры или дома может обойтись запредельно дорого для бюджета. Десятки, а то и сотни тысяч рублей, отданные за работы и строительные материалы, далеко не предел трат.

Чтобы не тратить лишние деньги, необходимо заранее позаботиться о своем кошельке и нервах, советуют опытные строители. Так, например, один из работающих методов ремонтной экономии – заранее составленная очень подробная смета. Вплоть до гвоздей и розеток.

Не помешает тщательно и с помощью знающих специалистов заранее рассчитать стоимость материалов, которые будут использованы, и необходимых ремонтных работ. Если предстоящие расходы грамотно подсчитаны согласно проектному решению и подробно расписаны на бумаге, владельцам недвижимости будет куда проще избежать спонтанных покупок и незапланированных трат. Примерно так же советуют перед походом за продуктами поесть, чтобы не накупить ерунды от голода.

Еще один совет опытных работников ремонтно-строительной сферы – планировать ремонт на зимний период. Это также удешевит его стоимость, поскольку зимой нет такого ажиотажа и высокого спроса на строительные материалы и сопутствующую комплектацию. Летом приобрести дешевые материалы практически невозможно, считают строители.

Оказывается, от ошибок в ремонте не застрахованы даже состоятельные люди. Так, например, облагороженную квартиру Михаила Боярского жестко раскритиковали поклонники, сочтя, что после переделок она стала походить на дешевую коммуналку.

