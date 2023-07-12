"Халупа": разрушенная квартира Боярского на кадрах шокировала россиян

Ремонт в квартире звезды изумил публику

Российский актер Михаил Боярский обожает Санкт-Петербург и живет там. В различных интервью в любви к этому городу признавалась и дочь актера Елизавета Боярская. Она любит гулять по улочкам культурной столицы, особенно по набережным.

По некоторым данным, актер Михаил Боярский живет в восьмикомнатной квартире на набережной реки Мойки. Однако, как выяснилось, это не вся его недвижимость. Есть еще одно жилье, которое считается негласно тайным.

В Сети появились кадры предположительно тайной квартиры Михаила Боярского недалеко от Невского проспекта. По некоторым данным, актер обожает проводить там время в уединении. По данным СМИ, Боярский приобрел эту недвижимость, когда в его основном жилье шел ремонт. Вскоре квартира полюбилась ему, он стал приглашать туда друзей, а потом решил тоже отремонтировать под себя.

Боярский приглашал в квартиру группу программы "Идеальный ремонт", эксперты переделали жилье на новый лад. Интерьер в бежевых тонах и с винтажной мебелью понравился не всем. По мнению фанатов, квартира после ремонта стала напоминать коммуналку. "Какой ужас! Вид дешевой коммуналки", "Халупа", – написали поклонники в комментариях к снимкам.