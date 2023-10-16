Диетолог раскрыла пользу орехов для организма

Эксперт дала советы для россиян

Орехи не редко включают в свой рацион люди, соблюдающие диету и нормы правильного питания. Однако важно помнить, что для здорового образа жизни в день достаточно употреблять не более ста граммов кешью, арахиса, фундука или грецких орехов. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.

По ее словам, больше организм освоить не сможет. Меж тем, орехи обладают высокой энергетической ценностью. Сто грамм содержат более 550 килокалорий.

Арахис, фундук, кешью и другие виды орехов благоприятно сказываются на иммунной системе человека. Кроме того, они помогают бороться атеросклерозом.

При поедании орехов в сыром виде человек восполняет в организме клетчатку и витамины группы B, а также минеральные соли, которые, по словам доктора медицинских наук, обеспечивают бесперебойную работу сердца и оказывают поддержку другим органам.

Ранее кардиолог назвал признак раннего атеросклероза.