Советы диетологов: три необычных и полезных завтрака на утро

Выбирать лучше качественные продукты

Специалисты по правильному питанию и диетологии настаивают, что средиземноморская диета является самой полезной для организма. Поэтому, основываясь на ее принципах, они назвали три полезных и необычных завтрака, которые благоприятно скажутся на состоянии и здоровье.

1. Греческий йогурт с ягодами. Он обязательно должен быть без добавления сахара – заменить его можно на мед с орехами, а также добавить корицу или мускатный орех. Такой завтрак поможет работе кишечника.

2. Тосты с соусом софрито, или жаренными помидорами с луком, чесноком и перцем. В основе лучше брать хлеб из ржанной муки.

3. Овсянка с йогуртом. В нее можно добавлять ягоды, корицу, орехи. Овсяные хлопья будут полезны при любом варианте их приготовления.