Советы диетологов: три необычных и полезных завтрака на утро

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Специалисты по правильному питанию и диетологии настаивают, что средиземноморская диета является самой полезной для организма. Поэтому, основываясь на ее принципах, они назвали три полезных и необычных завтрака, которые благоприятно скажутся на состоянии и здоровье.
1. Греческий йогурт с ягодами. Он обязательно должен быть без добавления сахара – заменить его можно на мед с орехами, а также добавить корицу или мускатный орех. Такой завтрак поможет работе кишечника.
2. Тосты с соусом софрито, или жаренными помидорами с луком, чесноком и перцем. В основе лучше брать хлеб из ржанной муки.
3. Овсянка с йогуртом. В нее можно добавлять ягоды, корицу, орехи. Овсяные хлопья будут полезны при любом варианте их приготовления.
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