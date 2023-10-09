Сочетание некоторых продуктов "убивает" поджелудочную – этим грешат многие

Сочетание некоторых продуктов "убивает" поджелудочную – этим грешат многие
Фото: freepik.com
Заботиться о своем здоровье следует с раннего возраста

Поджелудочная железа является крайне важным органом для осуществления обменных процессов в организме. Но многие ее не дооценивают, и не предпринимают никаких действий, чтобы сберечь орган в лучшем состоянии до преклонного возраста. Во многом на его здоровье сказывается неправильный режим питания, а именно сочетание некоторых продуктов.

Врачи утверждают, что одновременное употребленние жирной и острой пищи, а также спиртного может попросту "убить" поджелудочную железу. Дело в том, что такой продуктовый набор является для нее настоящим ядом, и в итоге он может привести к развитию хронического панкреатита. 

Один их самых наглядных примеров – сочетание шашлыка с острым соусом и алкоголем, а также пицца пепперони с пивными напитками, а этим, как известно, грешат многие, особенно в период праздников. В целом подобное питание черевато серьезными последствиями для здоровья. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кому опасно употреблять авокадо.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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