Кому опасно употреблять авокадо - заявление врачей

Кому опасно употреблять авокадо - заявление врачей
Фото: www.unsplash.com
Для некоторых продукт очень вреден

Полезность авокадо давно знают все. И многие его едят в диетах или просто так. Однако, как у любого продукта, у авокадо есть свои "подводные камни".

Диетологи напоминают, что в этом продукте содержится не только полезное – например, жирные мононенасыщенные кислоты. Калорийность авокадо весьма велика, так что сидящим на диете или имеющим проблемы с избыточным весом стоит отказаться от употребления авокадо либо ограничить его, учитывая количество допустимых калорий в дневной норме.

Еще одна опасность полезного фрукта – угроза вызвать аллергическую реакцию. Да, реже, чем у других аллергоопасных продуктов, но и авокадо может вызвать зуд, сыпь и отек.

Анафилактический шок также не редкость. Так что если никогда не пробовали авокадо, начните с микродозы и при малейших признаках аллергического нарушения срочно обратитесь к врачу.

Кроме вышеуказанного, опасность этого угощения еще и в содержании оксалатов. При накоплении они могут привести к появлению камней в почках, особенно если к этому есть предрасположенность.

Но в целом авокадо – отличный продукт, полезный и питательный. И наличие его в грамотно составленной диете способствует оздоровлению и даже частичному омоложению организма.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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