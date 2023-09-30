"Я ем то, что мне вкусно!": Мясников признался в любви к колбасе

Это пристрастие с медиком, скорее всего, согласится разделить большая часть россиян

Не раз в своих телепрограммах Александр Мясников называл колбасу – любую, без указания сорта – крайне вредным продуктом для нашего здоровья, подробно объясняя, чем не полезна она организму. На деле же оказалось, что и сам доктор очень даже не прочь употребить "опасный" продукт.

В беседе с журналистами доктор Мясников честно признался, что, несмотря на медицинскую деятельность и обширные знания о пользе и вреде продуктов, в еде не отличается от большинства земляков. Оказалось, что, как и многие из нас, он ориентируется не на полезные качества продовольствия, а на вкус.

При этом состоятельный шоумен, имеющий доход в десятки миллионов рублей ежегодно, не лакомится дорогими деликатесами вроде хамонов или запредельно дорогих сыровяленых балыков. Его выбор – скромная "Докторская" из ближайшего продуктового магазина.



"Я ем то, что мне вкусно! Моя любимая колбаса – "Докторская", – признался шоумен.

Судя по тому, сколько времени Мясников проводит в спортзале и как вообще следит за собой, гурманство в виде колбасы ему вполне можно простить. Тем более что по-настоящему опасной он считает не ее, а сладкие пирожные, потому что содержащиеся в них трансжиры оказывают вредное влияние на организм.

